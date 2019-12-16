«Локомотив», ЦСКА и «Спартак» заинтересовались футболистами «Крыльев Советов»

Столичные клубы заинтересовались нападающим Александром Соболевым и полузащитником Антоном Зиньковским. Сообщается, что на Соболева также претендует ЦСКА, а Зиньковским интересуется московский «Спартак». Также известно, что сам Соболев рассчитывает продолжить карьеру в европейском клубе и готов остаться в самарском клубе до лета.

На счету Зиньковского в текущем сезоне 18 матчей в РПЛ и шесть голевых передач. У Соболева 10 голов и три результативных паса в 18 встречах чемпионата страны.