«Локомотив», ЦСКА и «Спартак» заинтересовались футболистами «Крыльев Советов»
Столичный ФК «Локомотив» рассматривает возможность приобретения двух футболистов «Крыльев Советов». Сумма трансфера при этом может составить 3,5 миллиона евро. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на свой источник.
Столичные клубы заинтересовались нападающим Александром Соболевым и полузащитником Антоном Зиньковским. Сообщается, что на Соболева также претендует ЦСКА, а Зиньковским интересуется московский «Спартак». Также известно, что сам Соболев рассчитывает продолжить карьеру в европейском клубе и готов остаться в самарском клубе до лета.
На счету Зиньковского в текущем сезоне 18 матчей в РПЛ и шесть голевых передач. У Соболева 10 голов и три результативных паса в 18 встречах чемпионата страны.