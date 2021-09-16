«Локомотив» сыграл вничью с «Марселем» в Лиге Европы

Встреча московского «Локомотива» с французским «Марселем» в первом матче группового этапа Лиги Европы завершилась ничьей. Команды обменялись голами во втором тайме.

Москвичам пришлось играть в меньшинстве. На 57-й минуте Наир Тикнизян получил красную карточку и покинул поле.

Французы открыли счет двумя минутами позже. Дженгиз Ундер реализовал пенальти — 1:0. Ему смог ответить Тино Анджорин, который послал мяч в ворота соперников почти в конце матча. Гол стал первым для российских клубов в евросезоне. Счет на 89-й минуте сравнялся — 1:1.

Эксперты давали московскому клубу шанс на победу и советовали более строго играть в обороне.

Ранее варшавской «Легии» уступил московский «Спартак».