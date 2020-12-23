«Локомотив» сменил генерального директора

Василий Кикнадзе покинул пост генерального директора московского «Локомотива». Вместо него эту должность занял Владимир Леонченко.

Об этом сообщили на официальной страницу футбольного клуба в Facebook. Там уточнили, что решение приняли в среду на совете директоров.

«Хочу сказать слова благодарности Василию Кикнадзе, который многое сделал с точки зрения оптимизации внутриклубных управленческих процессов, а также за его участие в проектах реконструкции базы в Баковке и отделения Академии в Перово», — отметил председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник.

Кикнадзе стал гендиректором клуба в конце 2018 года — он заменил Илью Геркуса. За то время, пока Кикнадзе возглавлял «Локомотив», футболисты завоевали Кубок и Суперкубок России, а также дважды стали серебряными призерами чемпионата России.

Владимир Леонченко раньше играл за «Локомотив» и в 1994 году стал бронзовым призером чемпионата России. С 2008 по 2019 год он занимал посты исполнительного директора, а также председателя Совета профессионального союза футболистов и тренеров.