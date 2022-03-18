«Локомотив» решил ориентироваться на молодых игроков

Московский «Локомотив» принял решение изменить вектор развития команды. Теперь клуб будет ориентироваться на молодых российских спортсменов. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на «МатчТВ».

Решение связано с тем, что команда на данный момент испытывает трудности с финансами. При этом клуб покинут высокооплачиваемые спортсмены — Антон Миранчук, Дмитрий Баринов и Гильерме. Также многих легионеров клуб продаст по завершении текущего сезона. На их место придут игроки, возраст которых не превышает 23 года.

Пост главного тренера команды займет Михаил Галактионов. На данный момент он сотрудничает с молодежной сборной.