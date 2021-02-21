«Локомотив» разгромил «Тамбов» в матче Кубка России

Встреча «Локомотива» и «Тамбова» в 1/8 финала Кубка России закончилась со счетом 3:0 в пользу москвичей. Об этом сообщила «Газета.ru».

Первый мяч в ворота гостей забил защитник железнодорожников Пабло Насименто на 27-й минуте игры. Для футболиста это первая игра за «Локомотив». Он перешел в клуб этой зимой.

Второй мяч «Тамбову» забил Франсуа Камано на 58-й минуте. Это его первый мяч в составе московской команды, за которую он играет с лета 2020 года.

Третий гол с пенальти забил опорный полузащитник Гжегож Крыховяк на 82-й минуте игры.

Футбольный клуб «Тамбов» уже несколько месяцев не может разрешить серьезную финансовую проблему. Перед игроками накопились долги, которые превышают 150 миллионов рублей. В ситуацию уже вмешался Российский футбольный союз. По итогам комиссии по лицензированию клуб получил разрешение участвовать в чемпионате РПЛ и Кубке России.

Соперник «Локомотива» по четвертьфиналу пока не известен. Его установит жеребьевка. Матчи следующей части турнира пройдут 2 и 3 марта.