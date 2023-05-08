Спорт 08 мая 2023, 19:41 «Локомотив» разгромил «Сочи» в домашнем матче РПЛ «Локомотив» обыграл «Сочи» в матче РПЛ со счетом 3:0 РИА «Новости»

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Московский «Локомотив» победил в матче с «Сочи» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 3:0.

Первым счет открыл на 41-й минуте защитник Наир Тикнизян. Следом за ним отличился 20-летний полузащитник Артем Карпукас. Во время второго тайма еще один мяч забил Вильсон Изидор.

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«Локомотив» с 35 очками занял девятое место в турнирной таблице чемпионата России, сместив с него «Сочи» (34 балла).

В следующем туре москвичам предстоит сыграть на выезде с «Крыльями Советов». Игра пройдет 14 мая. «Сочи» в этот же день дома встретится с «Ростовом».

Петербургский «Зенит» выиграл золото на чемпионате России по футболу. В домашнем матче 26-го тура Российской премьер-лиги хозяева смогли обыграть столичный «Спартак» со счетом 3:2. «Зенит» набрал 64 очка и досрочно завоевал титул чемпиона России по футболу.

Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Антон Промес стал рекордсменом по числу забитых в чемпионатах России по футболу голов среди легионеров. В матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» футболист забил 86-й мяч.