«Локомотив» рассматривал на пост главного тренера пять кандидатов
«Чемпионат» выяснил, что руководство столичных «железнодорожников» рассматривало пять кандидатов на пост наставника команды.
По данным издания, кроме Марко Николича на пост главного тренера «Локо» претендовали Йиндржих Трпишовский, Педру Мартинш, Владан Милоевич и Эусебио Ди Франческо.
Переговоры велись с декабря по февраль. В итоге наставником москвичей стал Николич. Ранее он работал с сербским «Партизаном», люблянской «Олимпией» и венгерским «Мехерваром».