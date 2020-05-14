«Локомотив» рассматривал на пост главного тренера пять кандидатов

По данным издания, кроме Марко Николича на пост главного тренера «Локо» претендовали Йиндржих Трпишовский, Педру Мартинш, Владан Милоевич и Эусебио Ди Франческо.

Переговоры велись с декабря по февраль. В итоге наставником москвичей стал Николич. Ранее он работал с сербским «Партизаном», люблянской «Олимпией» и венгерским «Мехерваром».