Московский «Локомотив» в самое ближайшее время может приобрести голкипера «Химок» Илью Лантратова. За футболиста клуб готов заплатить до 2,5 миллиона евро. Об этом написал «РБ-Спорт» со ссылкой на свой источник.

Усилить вратарскую линию «железнодорожники» хотят текущей зимой, однако «красно-черные» не готовы расставаться со своим игроком посреди сезона, сообщила «Свободная пресса».

Помимо «Локомотива» интерес к Илье Лантратову проявляет и московский ЦСКА.