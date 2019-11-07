«Локомотив» проиграл «Ювентусу» со счетом 1:2. Маранчук отличился

В третий раз подряд в рамках сезона Лиги чемпионов «Локомотив» из Москвы уступил соперникам. Теперь у него почти нет шансов выйти в плей-офф турнира. Матч 6 ноября для команды Юрия Семина закончился со счетом 1:2. Гол, который решил исход поединка, был пропущен в добавленном времени.

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За матчем на стадионе наблюдали почти 27 тысяч человек. В ворота «Локомотива» мячи отправили Аарон Рэмзи и Дуглас Коста. Ответом им был единственный мяч, который на 12-й минуте забил Алексей Миранчук.

В турнирной таблице «Ювентус» уверенно лидирует. По итогам четырех туров у него 10 очков. На три очка от него отстает «Атлетико». Российский «Локомотив» всего лишь на третьем месте. У него три очка, как и у «Байера».

«Считаю, результат не по игре. Решили быстрый гол и индивидуальное мастерство игроков „Ювентуса“, но мы могли добиться лучшего результата. Шансы на выход из группы остаются, будем биться до конца», — пообещал председатель совета директоров «Локомотива», заместитель гендиректора РЖД Анатолий Мещеряков.