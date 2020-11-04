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    04 ноября 2020, 02:07

    «Локомотив» продолжил безвыигрышную серию в Лиге чемпионов

    Кирилл Фролов

    Московский «Локомотив» сыграл вничью домашний матч против мадридского «Атлетико» в групповом этапе Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 1:1.
    «Локомотив» продолжил безвыигрышную серию в Лиге чемпионов

    Первый гол на 18-й минуте забил защитник «Атлетико» и футбольной сборной Уругвая Хосе Хименес. На 25-й минуте полузащитник «Локомотива» и российской сборной Антон Миранчук сравнял счет, реализовав пенальти. 11-метровый был назначен после просмотра видеоповтора, который подтвердил, что защитник испанцев сыграл рукой в штрафной.

    «Локомотив» не может победить на протяжении трех матчей в Лиге чемпионов нынешнего сезона. Если добавить прошлый сезон, беспроигрышная серия «армейцев» продолжается уже восемь матчей.

    В активе «Локомотива» два очка, команда на третьем месте в группе А. «Атлетико» с четырьмя очками на второй строчке. Лидер группы — немецкая «Бавария», у которой шесть очков.

    Лучшим игроком матча признали вратаря «Локомотива» бразильца Гильерме.