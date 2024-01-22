22 января 2024, 16:55
«Локомотив» предложил «Зениту» заплатить 10 млн евро за Тикнизяна
Руководство «Локомотива» предложило «Зениту» заплатить 10 миллионов евро за трансфер защитника Наира Тикнизяна. Об этом написала газета «Петербургский дневник», ссылаясь на журналиста и инсайдера Ивана Карпова.
«Зенит» рассматривает Тикнизяна в качестве одного из кандидатов на усиление фланга обороны.
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В этом сезоне армянский защитник провел 23 матча, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.
ФК Зенит
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