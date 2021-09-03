«Локомотив» пополнился еще одним игроком ЦСКА

Молодой полузащитник Константин Марадшвили перешел из московского ЦСКА в «Локомотив». Футболисту удалось подписать контракт с новым клубом на пять лет. Об этом рассказала «Свободная пресса» со ссылкой на официальный сайт «железнодорожников».

Этим летом из ЦСКА в «Локомотив» уже перешел один футболист. Хавбеку Наиру Тикнизяну удалось совершить трансфер примерно за 5-7 миллионов евро. Теперь ряды «Локомотива» пополнил и 21-летний Марадшвили.

За трансфер полузащитника команда заплатила примерно пять миллионов евро, а его зарплата в новом клубе выросла в четыре раза.