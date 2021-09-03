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    03 сентября 2021, 13:10

    «Локомотив» пополнился еще одним игроком ЦСКА

    Оксана Лавнюженко

    Молодой полузащитник Константин Марадшвили перешел из московского ЦСКА в «Локомотив». Футболисту удалось подписать контракт с новым клубом на пять лет. Об этом рассказала «Свободная пресса» со ссылкой на официальный сайт «железнодорожников».

    Этим летом из ЦСКА в «Локомотив» уже перешел один футболист. Хавбеку Наиру Тикнизяну удалось совершить трансфер примерно за 5-7 миллионов евро. Теперь ряды «Локомотива» пополнил и 21-летний Марадшвили.

    За трансфер полузащитника команда заплатила примерно пять миллионов евро, а его зарплата в новом клубе выросла в четыре раза.