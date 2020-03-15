«Локомотив» поднялся на второе место в РПЛ после победы над «Ростовом»

Московский «Локомотив» победил «Ростов» со счетом 3-1. Благодаря этому клуб поднялся на второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Матч 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проходил в Ростове-на-дону. «Локомотив» победил на территории хозяев. Первый гол на 34-й минуте забил футболист «Локомотива» Гжегож Крыховяк — мяч попал в ворота, отскочив от спины вратаря противника Сергея Песьякова. Всего через четыре минуты преимущество гостей удвоил Рифат Жемалетдинов. Последний гол команда «Локомотива» забила в конце первого тайма. Отличился опять автор первого мяча Гжегож Крыховяк.

«Ростов» за всю игру смог забить один гол — на 64 минуте Ивелин Попов успешно реализовал пенальти.

В результате такого исхода встречи, «Локомотив» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала в совокупности 41 очко. Их противники сейчас занимают четвертую позицию — они набрала 38 очков.