«Локомотив» подал в суд на экс-президента клуба Геркуса

Исковые требования в материалах суда не указаны. Между тем нынешний директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил, что у железнодорожников остались вопросы к Геркусу после финансовых проверок.

«Мы не пришли к единому пониманию и трактовке обсуждаемых вопросов. Думаю, разговор еще продолжится. У меня есть официальное заключение аудита и сформированные на его основе вопросы», — подтвердил Кикнадзе. Его слова привел сайт Sports.ru.

Агент Дмитрий Селюк ранее заявлял, что Геркус фактически «обокрал» футбольный клуб. Об этом он сказал в интервью, которое опубликовал «Советский спорт».

«Геркус в свое время практически обокрал „Локомотив“. По большому счету Геркусом, выдающимся знатоком футбола, должен заниматься Следственный комитет», — заявлял Селюк в конце 2019 года. Подробности конфликта агент раскрывать не стал.

Впрочем, спортивные эксперты утверждают, что у Геркуса с Селюком тоже был конфликт. Причиной называют распределение финансов и аренду игроков.