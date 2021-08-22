«Локомотив» одолел «Краснодар» со счетом 2:1

Московский «Локомотив» одолел приехавшую на его поле команду «Краснодара». Матч в рамках пятого тура Российской премьер-лиги закончился со счетом 2:1. Об этом сообщило РИА «Новости».

В столичной команде отметился Федор Смолов. Он дважды смог поразить ворота соперников на седьмой и 33 минуте игры.

Оба мяча нападающий «железнодорожников» забил при помощи Рифата Жемалетдинова, который доводил мяч до Смолова.

Гостей хватило лишь на один ответный мяч, забитый Кордобой на 71-й минуте второго тайма. Мяч колумбийцу спасовал Виктор Классон. Это позволило команде «Краснодара» закончить игру не всухую.

Победа вывела «Локомотив» на третье место в турнирной таблице. «Краснодар» расположился на десятом месте.

В следующей игре железнодорожники сыграют в московском дерби с «Динамо», встреча пройдет 27 августа. «Краснодар» в этот же день встретится с «Рубином».