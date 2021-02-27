«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Встреча футбольных клубов «Локомотив» и ЦСКА, состоявшаяся в столичном дерби в рамках второго турнира чемпионата России, закончилась победой «железнодорожников» со счетом 2:0. «Локомотив» поднялся на шестое место в Российской премьер-лиге, ЦСКА остался на второй строчке.

Мячи забили Виталий Лисакович и Гжегож Кпыховяк, пишет РИА «Новости». У «Локомотива» на 90-й минуте игры вышел на поле Дмитрий Баринов, не игравший с августа 2020 года из-за травмы.

В следующем туре «Локомотив» 8 марта сыграет на выезде с тульским «Арсеналом», а ЦСКА 6 марта примет на своем поле грозненский «Ахмат».

Лучшим игроком встречи был признан полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк, забивший последний гол матча.

«В первом тайме мы играли очень хорошо, но во втором очень плохо. Это проблема. У соперника было много ситуаций, когда они могли забивать. Нужно играть лучше, чем сегодня», — заявил он.