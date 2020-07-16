«Локомотив» обыграл ЦСКА и обеспечил себе место в Лиге чемпионов

Столичный «Локомотив» обыграл ЦСКА в матче предпоследнего тура Российской премьер-лиги. По итогам встречи «железнодорожники» обеспечили себе участие в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне.

Матч, проходивший на «РЖД Арене», завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В «Локомотиве» дважды отличился Алексей Миранчук — на 33-й и 91-й минутах встречи. Единственный гол ЦСКА забил полузащитник Никола Влашич (71-я минута). «Локомотив» по итогам встречи занимает второе место в турнирной таблице, ЦСКА — четвертое. Место в тройке гарантирует команде участие в Лиге чемпионов — главном европейском футбольном турнире среди клубов высших дивизионов. Последние матчи чемпионата страны сезона 2019/20 пройдут 22 июля. «Локомотив» сыграет в гостях против «Урала». ЦСКА примет «Тамбов». Победитель чемпионата страны определился еще в начале месяца. Им стал петербургский «Зенит».