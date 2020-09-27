Футбольный клуб «Локомотив» обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках девятого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Федор Смолов. Он забил на 45-й минуте матча.

Армейцам пришлось отбиваться от «Локомотива» после 60 минуты в усеченном составе. На поле осталось 10 человек после удаления Кристияна Бистровича за две желтые карточки.

В данный момент ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 16 очками, «Локомотив» (15 очков) поднялся с девятой на шестую строчку.