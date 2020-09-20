«Локомотив» обыграл «Тамбов» после пяти поражений подряд
Игроки московского «Локомотива» прервали серию из пяти проигранных матчей победой над «Тамбовом». Встреча в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги проходила на стадионе «РЖД Арена». Как сообщил РБК, матч закончился со счетом 1:0.
Мяч в ворота гостей на седьмой минуте забил нападающий «железнодорожников» Федор Смолов.
Удача отвернулась от «Локомотива» после 15 августа, когда они с таким же счетом обошли игроков «Краснодара». После этого на протяжении пяти матчей москвичи постоянно проигрывали.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Локомотив» остается на шестом месте с 12 очками. У «Тамбова» семь очков и 13-е место.
В следующий раз команды выйдут на поле 26 и 27 сентября. «Тамбов» примет на своем поле «Спартак», а на следующий день «Локомотив» сыграет выездной матч с ЦСКА.