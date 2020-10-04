«Локомотив» обыграл «Химки» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» забил два мяча в ворота «Химок» в матче десятого тура чемпионата России по футболу. Футболисты из Подмосковья смогли ответить одним голом.

Первый гол встречи забил полузащитник железнодорожников Виталий Лисакович на 26-й минуте. В начале второго тайма «Химки» сравняли счет — мяч в сетку ворот «Локо» отправил 19-летний хавбек красно-черных Кирилл Боженов. Победную точку в матче поставил Владислав Игнатьев спустя восемь минут после гола Боженова. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «Локомотива».

«Химки» с шестью очками занимают 16-ю строчку турнирной таблицы. «Локомотив» на четвертом месте. У московской команды 18 очков.