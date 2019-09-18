«Локомотив» обыграл «Байер» в Лиге чемпионов UEFA

«Локомотив» победил «Байер» в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 2:1. Причем, москвичи забили и все голы этого матча.

В первом тайме, на 16-й минуте отличился Гжегож Крыховяк, на 25-й Бенедикт Хеведес направил мяч в свои ворота, а на 37-й после ошибки голкипера окончательный счет установил Дмитрий Баринов.

«Локомотив» выступает в группе D Лиги чемпионов в этом году. В нее также попали «Ювентус», «Атлетико» и «Байер».

В начале октября московский клуб встретится с «Атлетико».