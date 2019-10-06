  • «Локомотив» обыграл «Арсенал»

    06 октября 2019, 17:43

    Дарья Бунякова

    Футболисты московского «Локомотива» выиграли со счетом 2:1 у соперников из тульского «Арсенала». Матч проходил в рамках 12-го тура чемпионата России, пишет РИА «Новости».
    «Локомотив» обыграл «Арсенал»

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    Игра между командами проходила 6 октября в Москве. В команде «Локомотива» голы удалось забить Антонио Эдеру и Алексею Миранчуку. Из тульских спортсменов мяч забил Эванс Кангва.

    Сейчас на счету «Локомотива» 26 очков, благодаря которым команда вырвалась на первое место турнирной таблицы РПЛ. «Арсенал» набрал 14 очков и разместился на седьмой строчке.

    Следующий тур начнется для московских спортсменов матчем против «Ахмата», а тульская команда проведет домашнюю игру с футболистами «Сочи».