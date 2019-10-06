«Локомотив» обыграл «Арсенал»

Черчесов нашел замену Зобнину в сборной России по футболу Подробнее

Игра между командами проходила 6 октября в Москве. В команде «Локомотива» голы удалось забить Антонио Эдеру и Алексею Миранчуку. Из тульских спортсменов мяч забил Эванс Кангва.

Сейчас на счету «Локомотива» 26 очков, благодаря которым команда вырвалась на первое место турнирной таблицы РПЛ. «Арсенал» набрал 14 очков и разместился на седьмой строчке.

Следующий тур начнется для московских спортсменов матчем против «Ахмата», а тульская команда проведет домашнюю игру с футболистами «Сочи».