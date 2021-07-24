«Локомотив» обыграл «Арсенал» в матче первого тура РПЛ

Московский «Локомотив» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) одержал победу над тульским «Арсеналом». Встреча завершилась со счетов 3:1.

Встреча прошла на стадионе в Черкизове, отметило РИА «Новости». В составе «Арсенала» на 22-й минуте отличился хавбек Сергей Ткачев. «Локомотив» ответил во втором тайме двумя забитыми мячами полузащитника Рифата Жемалетдинова на 80-й и 86-й минутах и голом форварда Федора Смолова на 89-й минуте.

На 79-й минуте матча защитник «Арсенала» Артем Сокол был удален после получения второй желтой карточки.

В следующем туре «Арсенал» 30 июля примет казанский «Рубин», на следующий день железнодорожники на выезде сыграют со столичным ЦСКА.

Петербургский «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» в матче первого тура Российской премьер-лиги. Встреча на «Арене Химки» закончилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» в этом сезоне Российской премьер-лиги должен занять место не ниже восьмого в турнирной таблице.