«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче чемпионата России

Московский клуб «Локомотив» победил «Ахмат» из Грозного в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. Игра закончилась со счетом 1:0.

Единственный гол забил Антонио Эдера. Сейчас «Локомотив» находится на второй строчке турнирной таблицы с 38 очками. «Ахмат» остался на 15 позиции, набрав 20 очков. Он в своем предыдущем матче уступил петербургскому «Зениту» (1:2).

Ранее сообщалось, что краснодарский футбольный клуб «Сочи» в домашнем матче одержал победу над екатеринбургским «Уралом». Матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) закончился со счетом 2:0. Это была первая победа команды Кокорина с сентября 2019 года.

В следующем матче «железнодорожники» выйдут на поле против «Ростова» 15 марта.