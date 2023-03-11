Спорт 11 марта 2023, 23:17 «Локомотив» обыграл «Ахмат» благодаря голу Пиняева Московский «Локомотив» обыграл «Ахмат» из Грозного в матче 19-го тура РПЛ со счетом 1:0 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Московский «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Итоговый счет — 1:0.

Встреча прошла в Грозном, но домашняя обстановка не помогла хозяевам поля победить. Единственный гол в этой игре забили гости — на 11-й минуте отличился нападающий «Логомотива» Сергей Пиняев.

Реклама

В течение игры судьи удалили с поля двух игроков «красно-зеленых» — на 20-й минуте красную карточку получил Станислав Магкеев, на 60-й минуте поле покинул Максим Ненахов. Однако это не помешало команде выиграть матч.

Реклама

«Локомотив», набрав 19 очков, расположился на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» — 29 очков и шестое место.

В следующем туре — 18 марта — железнодорожники сразятся на своем поле с «Краснодаром». А 19 марта «Ахмат» отправится в Самару, чтобы сразится с «Крыльями Советов».