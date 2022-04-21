«Локомотив» обвинил Самедова в нарушении корпоративной этики

Руководство «Локомотива» считает, что бывший футболист клуба Александр Самедов своими высказываниями о ситуации внутри клуба нарушил корпоративную этику. Об этом «Матч ТВ» сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Ранее Самедов в Youtube-шоу «Вышли» рассказал, что у него не сложились отношения с генеральным менеджером клуба Томасом Цорном. Кроме того, он раскритиковал трансфер футболиста сборной Хорватии Тина Едвая из «Байера» в «Локомотив», пояснила «Политика сегодня».

«Мы воздержимся от публичных комментариев относительно профессиональных компетенций уволенного сотрудника, однако хотели бы подчеркнуть, что в его обязанности никогда не входили финансовые вопросы, а также вопросы комплектования основного состава „Локомотива“. Сделанные в интервью заявления являются грубым нарушением юридических обязательств Александра Самедова перед „Локомотивом“», — прокомментировали в пресс-службе «Локомотива».