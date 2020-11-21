«Локомотив» обошел «Арсенал», а «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью

В пятнадцатом туре Российской премьер-лиги футболисты столичного «Локомотива» обыграли тульский «Арсенал» с минимальным счетом. Игра «Спартака» и «Динамо» не выявила победителя.

«Локомотив» в домашнем матче победил «Арсенал» со счетом 1:1. Единственный гол на 72-й минуте забил полузащитник железнодорожников Антон Миранчук, реализовав пенальти.

В конце первого тайма защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки уделили за вторую желтую карточку. Второй тайм команда играла в меньшинстве.

Столичные «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью 1:1. Первый мяч забил в ворота «Спартака» Дмитрий Скопинцев на 79-й минуте. На 85-й Роман Зобнин сровнял счет.

После 15 туров «Спартак» занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата, «Динамо» — четвертое, «Локомотив» на шестом, «Арсенал» — на 12-м.