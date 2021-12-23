«Локомотив» может продать Смолова за 3 млн евро

Футбольный клуб «Локомотив» рассматривает варианты продажи футболиста Федора Смолова за три миллиона евро. Об этом сообщило издание Metaratings.ru.

По данным РИА ФАН, спортсмен может уйти в другой клуб в зимнее трансферное окно. Руководство клуба настроено изучить предложения о трансфере Смолова. Они готовы с ним расстаться за три миллиона евро.

Контракт Смолова с «Локомотивом» будет действовать до июня 2022 года. В этом сезоне он сыграл 15 матчей в РПЛ и забил семь голов.