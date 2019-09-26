«Локомотив» и «Краснодар» не прошли в 1/8 финала Кубка России
«Локомотив» уступил калининградской «Балтике», выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Основное и дополнительное время матча не выявили победителя (1:1). «Балтика» обыграла петербургскую команду в серии пенальти.
«Краснодар» уступил «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1 и также не смог выйти из 1/16 финала.
В 1/8 сыграют девять команд Российской премьер-лиги и семь клубов из ФНЛ.
Александр Головин оформил дубль, обеспечив победу «Монако» над «Ниццей»Подробнее
Матчи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября, встретятся пары:
«Зенит» — «Томь»
ЦСКА — «Уфа»
«Спартак» — «Ростов»
«Ахмат» — «Луч»
«Торпедо» — «Балтика»
«Химки» — «Оренбург»
«Шинник» — «Нижний Новгород»
«Арсенал» — «Урал»
Накануне звездой встречи «Монако» с «Ниццей» на чемпионате Франции стал бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин. 23-летний хавбек оформил дубль, обеспечив победу «Монако».