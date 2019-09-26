«Локомотив» и «Краснодар» не прошли в 1/8 финала Кубка России

Стали известны все участники 1/8 финала Кубка России по футболу. Из соревнований выбыли столичный «Локомотив» и ФК «Краснодар».

«Локомотив» уступил калининградской «Балтике», выступающей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Основное и дополнительное время матча не выявили победителя (1:1). «Балтика» обыграла петербургскую команду в серии пенальти.

«Краснодар» уступил «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1 и также не смог выйти из 1/16 финала.

В 1/8 сыграют девять команд Российской премьер-лиги и семь клубов из ФНЛ.

Александр Головин оформил дубль, обеспечив победу «Монако» над «Ниццей» Подробнее

Матчи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября, встретятся пары:

«Зенит» — «Томь»

ЦСКА — «Уфа»

«Спартак» — «Ростов»

«Ахмат» — «Луч»

«Торпедо» — «Балтика»

«Химки» — «Оренбург»

«Шинник» — «Нижний Новгород»

«Арсенал» — «Урал»

Накануне звездой встречи «Монако» с «Ниццей» на чемпионате Франции стал бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин. 23-летний хавбек оформил дубль, обеспечив победу «Монако».