28 декабря 2022, 16:23
«Локо» намерено расстаться с нападающим Игнатьевым
Руководство московского «Локомотива» больше не заинтересовано в услугах бомбардира Ивана Игнатьева. Об этом написала «Свободная пресса».
Спортивный журналист Иван Карпов сообщил, что боссы и тренерский штаб команды не видят в составе клуба 23-летнего бомбардира, который перешел в стан «железнодорожников» этим летом.
Реклама
Отмечается, что «Локомотив» намерен разорвать с футболистом соглашение и ведет соответствующие переговоры по этому вопросу.
Реклама
Футбол
ФК Локомотив
Реклама
Реклама