Спорт 28 декабря 2022, 16:23 «Локо» намерено расстаться с нападающим Игнатьевым

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Руководство московского «Локомотива» больше не заинтересовано в услугах бомбардира Ивана Игнатьева. Об этом написала «Свободная пресса».

Спортивный журналист Иван Карпов сообщил, что боссы и тренерский штаб команды не видят в составе клуба 23-летнего бомбардира, который перешел в стан «железнодорожников» этим летом.

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Отмечается, что «Локомотив» намерен разорвать с футболистом соглашение и ведет соответствующие переговоры по этому вопросу.

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