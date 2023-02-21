Спорт 21 февраля 2023, 23:07 «Локо» захотел расстаться с хавбеком Тикнизяном

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Московский «Локомотив» более не заинтересован в услугах полузащитника Наира Тикнизяна. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

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По данным издания, «железнодорожники» планируют до закрытия текущего трансферного окна расстаться с 23-летним футболистом. Инсайдер утверждает, что столичный клуб хочет не только заработать на продаже хавбека, но и разгрузить зарплатную ведомость. Тикнизян перешел в стан «Локо» летом 2021 года. Он отыграл за команду 44 матча и записал в свой актив один гол.