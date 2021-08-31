«Локо» арендует хавбека «Челси»

Московские «железнодорожники» договорились с лондонским «Челси» об аренде полузащитника Фаустино Анджорина. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.

По данным издания, в соглашении будет прописана возможность выкупа игрока за 20 миллионов евро. Директор «Локо» Ральф Рангник планирует следующим летом активировать эту опцию. Кроме того, в договоре будет обозначен обратный выкуп для «Челси» за 40 миллионов евро. Контракт 19-летнего футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2025 года.