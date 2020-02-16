Логинов снова на пьедестале. Биатлонист завоевал бронзу на ЧМ

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал вторую медаль подряд на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Италии. На этот раз он получил бронзу гонки преследования.

Логинов лидировал на протяжении всей дистанции и допустил лишь один досадный промах на последней стрельбе. Именно он и лишил россиянина второго золота подряд.

Первые места заняли француз Эмильен Жаклен и норвежец Йоханнес Бе. Логинов отстал от них на 24 секунды. Жаклен не допустил ни одной ошибки, а норвежец смог прийти вторым, несмотря на два промаха.

Александр Логинов в субботу выиграл спринтерскую гонку, завоевав первую золотую медаль для сборной на чемпионате мира с 2017 года.

Логинову 28 лет. В 2015 году его уличили в допинге и отстраняли от соревнований. В 2016 году он вернулся в большой спорт. Из-за этого скандала после победы россиянина в спринте братья Бе и другие спортсмены-скандинавы посчитали, что Логинов не должен участвовать на равных с ними.