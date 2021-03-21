Логинов снялся с масс-старта на Кубке мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов снялся с масс-старта на этапе Кубка мира в Эстерсунде по состоянию здоровья. Об этом «Матч ТВ» сообщил главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский.

«Логинов отказался стартовать по состоянию здоровья. Не переживайте, ничего серьезного нет», — приводит сайт телеканала слова Польховского.

Россию на дистанции представят Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев. Гонка начнется в 19:15.

В начале марта наша мужская команда выиграла серебряные медали в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии. В феврале пятикратный олимпийский чемпион из Франции Мартен Фуркад заявил, что готов возглавить российскую сборную по биатлону.

Бывший спортсмен отметил, что ему бы очень хотелось, чтобы российские атлеты вернулись на ведущие позиции в мире. По словам Фуркада, он бы задумался над тем, смог ли бы надолго оставить дом и дочерей, но подчеркнул, что поразмыслил бы над предложением поработать тренером в России.