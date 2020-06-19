Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой из-за пропущенного гола в «Зените»

Вратарь тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин признался, что однажды подрался с Артемом Дзюбой, когда еще играл за «Зенит». Это произошло в ноябре 2016 года после поражения от «Краснодара».

Журналист «Спорт-Экспресс» в интервью спросил Лодыгина, была ли у него драка с Артемом Дзюбой.

«Была. Обиднейшее поражение от „Краснодара“, эмоции… Потом в самолете, когда возвращались в Питер, пожали руки и больше об инциденте не вспоминали», — рассказал Лодыгин.

По словам футболиста, помирил их тренер вратарей Михаил Бирюков. А в раздевалке их разнимала вся команда, в том числе и Александр Кокорин.

Лодыгин рассказал, что причиной драки стал гол Торнике Окриашвили, который тот забил на последних секундах. Причем начал конфликт Дзюба. Драка длилась всего секунд 20.

«Зенит» потерпел поражение от «Краснодара» в ноябре 2016 года. Игра закончилась со счетом 2:1, причем оба гола футболисты «Краснодара» забили в компенсированное время. Лодыгин признал, что в пропущенном мяче есть и его вина, но призвал «не мусолить» эту тему.