Лобачева развелась с молодым мужем

Пара оформила развод еще в июле, но об этом стало известно только сейчас.

«Я пошла на опережение. Понимаю, что Иван ушел бы от меня, как ушел Илья», — рассказала Лобачева.

Экс-муж был моложе ее на 16 лет и он оказался совсем не таким, каким спортсменка себе его представляла.

«Чувства, страсть не дали мне возможности разглядеть Ванины недостатки с самого начала. Он игроман, эгоист. И как мужчина… Считаю, что никакие обстоятельства не могут быть оправданием для тех, кто поднимает руку на женщину!» — заявила Лобачева.

Третьяков тоже прокомментировал развод. По его словам, он старался вытащить фигуристку из алкогольного ада.

«Конечно, я негодяй, что пытался вытащить Иру со дна, на которое она опускается с бешеной скоростью. В свои 30 я ощущаю себя на все 60. Лобачева превратила меня в измотанного старика. Да, я ее бил. По щекам. Когда напивалась до бессознательного состояния. И когда таблеток накидалась и прикидывалась полудохлой», — рассказал фигурист.

Будучи пьяной, Лобачева еле держится на ногах, заявил Третьяков. Поэтому ему приходилось постоянно сидеть дома во время запоев бывшей жены и следить, чтобы она не покалечилась.

Сама Лобачева не скрывала проблем с алкоголем и пыталась бороться с зависимостью — проходила курсы лечения в дорогих клиниках.

Ирине Лобачевой 47 лет, писал сайт «Дни.ру».