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    29 октября 2020, 11:34

    Лобачева развелась с молодым мужем

    Алена Макаренко

    Фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр Ирина Лобачева развелась с Иваном Третьяковым. Об этом сообщила «Экспресс газета».

    Пара оформила развод еще в июле, но об этом стало известно только сейчас.

    «Я пошла на опережение. Понимаю, что Иван ушел бы от меня, как ушел Илья», — рассказала Лобачева.

    Экс-муж был моложе ее на 16 лет и он оказался совсем не таким, каким спортсменка себе его представляла.

    «Чувства, страсть не дали мне возможности разглядеть Ванины недостатки с самого начала. Он игроман, эгоист. И как мужчина… Считаю, что никакие обстоятельства не могут быть оправданием для тех, кто поднимает руку на женщину!» — заявила Лобачева.

    Третьяков тоже прокомментировал развод. По его словам, он старался вытащить фигуристку из алкогольного ада.

    «Конечно, я негодяй, что пытался вытащить Иру со дна, на которое она опускается с бешеной скоростью. В свои 30 я ощущаю себя на все 60. Лобачева превратила меня в измотанного старика. Да, я ее бил. По щекам. Когда напивалась до бессознательного состояния. И когда таблеток накидалась и прикидывалась полудохлой», — рассказал фигурист.

    Будучи пьяной, Лобачева еле держится на ногах, заявил Третьяков. Поэтому ему приходилось постоянно сидеть дома во время запоев бывшей жены и следить, чтобы она не покалечилась.

    Сама Лобачева не скрывала проблем с алкоголем и пыталась бороться с зависимостью — проходила курсы лечения в дорогих клиниках.

    Ирине Лобачевой 47 лет, писал сайт «Дни.ру».