«Люди соскучились без футбола»: решение о возобновлении чемпионата России назвали правильным

Спортивный мир в России воспрянул духом, услышав новость о возобновлении чемпионата страны по футболу. Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт в беседе «360» назвал это решение правильным. Он считает, что интерес к матчам после перерыва только вырастет.

«Я считаю, что это хорошая новость. Надеюсь, что решение было неспонтанное и было принято на основании определенных данных, по которым можно четко понимать, что если с 1 июня команды начнут готовиться и успеют вернуть всех иностранцев (чтобы они прошли весь карантин), то, в принципе, 20 дней для подготовки достаточно», — заявил он.

По его словам, все команды высшей лиги имеют свои «неплохие учебно-тренировочные базы». Он считает, что там для начала надо будет проверить спортсменов и персонал на коронавирус, а потом уже начать работать.

«Где будут играть, об этом сейчас не говорится. Я думаю, что если ситуация будет позволять играть на своих стадионах без зрителей, то почему бы нет. Единственный вопрос: как команды будут перемещаться по стране», — отметил тренер.

По его словам, достаточно трудно будет контролировать соблюдение всех санитарных требований, связанных с пандемией. Например, непросто будет уследить за тем, чтобы отель закрылся специально для спортсменов и чтобы у них было индивидуальное питание и «никакого шведского стола».

Мне кажется, более правильным было бы командам прилетать в день игры. Может, это сложнее. Но нам сейчас главное — провести чемпионат Борис Рапопорт.

Он отметил, что многие сейчас волнуются за то, хватит ли дней для подготовки к чемпионату и не будет ли повышенного травматизма. По его словам, многие клубы начинают тренироваться уже сейчас. Рапопорт считает, что для хорошего результата обязательную изоляцию для иностранных игроков можно сократить с 14 до семи дней. Конечно, при условии, что у них не будет проблем со здоровьем.

Другая важная тема — это то, что матчи пройдут без зрителей.

Игра без зрителя — это не тот футбол. Но я думаю, что аудитория, которая будет смотреть чемпионат России, она значительно расширится. Я предполагаю, что интерес будет большой. Люди соскучились без футбола Борис Рапопорт.

Он считает, что решение о возобновлении чемпионата выгодно командам, которые идут за тройкой лидеров. Это «Ростов» и ЦСКА. У них появился шанс на Лигу чемпионов.

«Обещает быть интересной борьба внизу [турнирной таблицы]», — отметил Рапопорт.

Ранее стало известно, что в Премьер-лигу уже вышли ФК «Химки» и ФК «Ротор». Главный тренер подмосковной команды Сергей Юран заверил «360», что футболисты готовы к играм на новом уровне.