Эксклюзив 27 августа 2023, 14:38 «Любой труд окупается». Боксер Гаджимагомедов пожелал молодым спортсменам верить в себя «360»: боксер Гаджимагомедов поучаствовал в серпуховском «Боксзабеге»

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Костюмированный «Боксзабег» прошел в Серпухове 27 августа. Праздник приурочили к Международному дню бокса. Российский боксер из Дагестана, двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов сказал «360», что подобные мероприятия мотивируют молодых людей заниматься спортом.

«Это пример для молодежи тренироваться, заниматься спортом, ходить на бокс», — сказал он.

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Вместе с со своим коллегой Харитоном Агрба Гаджимагомедов провел уличную тренировку для детей. Он отметил, что подобных праздников в России не так много, поэтому он решил поучаствовать в нем.

«Молодым спортсменам хотел пожелать, чтобы они верили в себя, ставили цели и достигали их. Любой труд окупается», — подчеркнул спортсмен.

Боксер отметил, что сразу достичь успехов невозможно, нужно стараться. Тогда все обязательно получится.

Гаджимагомедов добавил, что поучаствует в «Боксзабеге», но он не стремиться прийти первым, просто хочет пробежать со всеми.

«Как говорится, самое главное — участие», — с улыбкой сказал он.

Накануне, 26 августа, Гаджимагомедов победил двукратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира Хулио Сесара Ла Круса на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове.