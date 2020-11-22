Любительский хоккей возвращается: стартовал 10 сезон Ночной лиги

22 ноября состоялся «Марафон Ночной лиги», посвященный старту юбилейного, десятого сезона Ночной хоккейной лиги. В пятнадцати регионах страны прошли выставочные и регулярные матчи с участием известных спортсменов и общественных деятелей.

Несмотря на сложные условия пандемии, матчи прошли без отмен и переносов — руководство проделало огромную работу по разработке сценария максимально безопасного проведения чемпионата. Более того, Лига активно развивается и появляются новые инициативы: количество команд, участвующих в соревнованиях, выросло, а в ближайшее время к НХЛ присоединится еще и любительская Лига женского хоккея.

«Марафон Ночной лиги» открыл прошедший накануне «Матч Легенд», где встретились самые яркие игроки в истории отечественного хоккея и поклонники этого вида спорта — друзья НХЛ, которые внесли большой вклад в популяризацию любительской лиги.

Свои поздравления с началом сезона направил и один из главных инициаторов создания проекта — президент России Владимир Путин. Обращение от главы государства перед началом «Матча Легенд» зачитали Владимир Потанин и Вячеслав Фетисов. «Во многом благодаря Ночной хоккейной лиге в городах и поселках создаются новые хоккейные команды и всё больше людей получается прекрасную возможность расширить круг общения, обрести единомышленников, проявить себя на поприще любительского спорта. Уверен, десятый сезон пройдет успешно, станет настоящим праздником для участников, болельщиков, для всех поклонников хоккея в нашей стране», — гласил текст телеграммы.

«Хоккей корнями своими уходит в любительский спорт», — объясняет Владимир Потанин, председатель попечительского совета Ночной хоккейной лиги, президент компании «Норникель», — «Когда-то не было профессионального спорта, спорта высших достижений, и всё начиналось во дворах, на школьных стадионах, дворовых коробках — наш спорт рос оттуда. И эта сегодняшняя игра как никогда показывает связь этих традиций — от многих тысяч любителей, которых объединяет Ночная хоккейная лига, до поколения наших великих звезд».

Игра поразила количеством забитых шайб, со счётом 17:12 победу в товарищеской встрече одержала команда «Красных», за которую выступали такие звёзды хоккея, как Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре, Александр Овечкин. Председатель попечительского совета НХЛ Владимир Потанин в составе «Красных» стал лучшим ассистентом матча, поучаствовав в восьми голевых атаках своей команды, а также оформил хет-трик. А лучшим бомбардиром игры стал легендарный хоккеист, чемпион мира и Европы, обладатель серебряной и бронзовой наград Олимпийских игр Павел Буре — на его счету 5 забитых шайб. В команде «Белых» лучшим снайпером стал первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг с 4 шайбами.

«Очень важное событие в это непростое время — все-таки начать сезон Ночной хоккейной лиги», — подчеркнул Александр Гуськов, серебряный призер Чемпионата мира, игрок команды «Белых», — «Потому что все соскучились — и участники, и зрители, которые хотят увидеть эти игры, своих любимых хоккеистов. Да, сейчас эта пандемия, которая нарушает планы, но хоккей всегда остается в душе, о нем никто не забывает, и надеюсь, что сезон начат и закончится мирно, спокойно и без каких-либо эксцессов».

В рамках марафона в Москве также состоялся матч между командами «Сборная Ночной лиги» и любительским клубом «Доктора», в составе которого играют врачи различных специальностей. Эта игра была приурочена к акции «Спасибо врачам» — в поддержку медицинских работников, которые спасают жизни людей в сложных обстоятельствах пандемии.

«Конечно, хотелось бы поблагодарить врачей, выказать им огромное уважение за труд на передовом краю борьбы с пандемией», — отметил Владимир Мышкин, игрок «Сборной Ночной лиги», олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира. — «Этот матч — истинная поддержка всего хоккея, поддержка врачей, которые наверняка уже тоже устали от этой своей работы тяжелой, а хоккей все-таки дает положительные эмоции. Надеюсь, что игра им тоже принесет своего рода отдушину в их тяжелой работе».

«Вы знаете, кроме пандемии есть другая жизнь. Конечно, она вносит коррективы, но тем не менее спорт продлевает жизнь всегда!» — добавил Сергей Ерин, хирург, заместитель главного врача по хирургической помощи.

Команда врачей оказала достойное сопротивление профессионалам: «Доктора» открыли счет в матче, затем отдали инициативу сопернику, но сумели отыграть несколько шайб. Итоговый счёт — 8:7 в пользу «Сборной Ночной лиги».

Ночная хоккейная лига — один из самых масштабных спортивных социальных проектов в стране. Хоккей в отечественной спортивной истории занимает особое место, и сохранение этого уникального наследия, связи между поколениями, которые передают друг другу секреты своего мастерства, пропаганда здорового образа жизни и развитие массового спорта — важная цель, к которой и стремится проект.