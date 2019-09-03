Любители и профи продемонстрировали трюки на самокатах на соревнованиях в Солнечногорске
Перед судьями Кирилл встал на самокат впервые. Первый трюк прошел не без изъянов. Экстримом он увлекается не первый год, но до официального турнира добрался только сейчас. Юноша быстро справился с волнением. И уже следующий элемент исполнил чисто.
На экстрим-площадке Солнечногорска собрались райдеры из столицы и Подмосковья. Требований по уровню профессионализма нет. Тому же Кириллу пришлось ввязаться в борьбу и с бывалыми профи. Он даже приготовил для них особое оружие.
«Этот трюк называется „баравип“. Сегодня я показал его на соревнованиях. Я этот спорт выбрал неслучайно. Катался на обычных самокатах, и они ломались. Хотел трюковой самокат, и родители мне его купили. Мне очень сильно понравилось», — делится участник из Солнечногорска Кирилл Лазунин.
Конкурс по экстремальной езде на самокате проводят в Солнечногорске второй год подряд. Интерес к виду спорта растет, как на дрожжах. Сами же райдеры надеются, что скоро их увлечение заметят на самом высоком уровне. А такие соревнования придут чуть ли не в каждый двор.
«Сейчас это очень важно, потому что все больше олимпийских видов спорта становятся экстремальными. Такие, как скейтборд на ближайшей олимпиаде. И, возможно, скоро так же и самокат станет экстремальным видом спорта на олимпийских играх», — сказал один из организаторов соревнований Михаил Лебедев.
На олимпиаду уповают скорее совсем юные райдеры. Так, показать свое мастерство приехал восьмилетний Сергей. Его трюки пока не такие яркие, но зато техника — уже поставленная.
«Я выбрал самокат, потому что очень люблю экстремальные виды спорта. И еще мне кажется, что я смогу стать экстремальным самокатером или бэ-эм-иксером», — рассказал участник из Солнечногорска Сергей Шинин.
Программу откатали и профи, и любители — пришло время для церемонии награждения. Среди 25 райдеров отметили троих лучших. Их наградили грамотами, а вот своеобразной изюминкой стали сертификаты с надписью «Четкому пацанчику за жесткую катку».
Теперь райдеры планируют собраться в этом скейт-парке через год, но уже в более расширенном составе.