Любители и профи продемонстрировали трюки на самокатах на соревнованиях в Солнечногорске

Топовые райдеры Москвы и Подмосковья собрались на солнечногорском контесте по самокатному спорту. Свои лучшие трюки местным любителям экстрима приготовили более 20 участников, причем самых разных возрастных категорий.

Перед судьями Кирилл встал на самокат впервые. Первый трюк прошел не без изъянов. Экстримом он увлекается не первый год, но до официального турнира добрался только сейчас. Юноша быстро справился с волнением. И уже следующий элемент исполнил чисто.

На экстрим-площадке Солнечногорска собрались райдеры из столицы и Подмосковья. Требований по уровню профессионализма нет. Тому же Кириллу пришлось ввязаться в борьбу и с бывалыми профи. Он даже приготовил для них особое оружие.

Источник фото: телеканал «360»

«Этот трюк называется „баравип“. Сегодня я показал его на соревнованиях. Я этот спорт выбрал неслучайно. Катался на обычных самокатах, и они ломались. Хотел трюковой самокат, и родители мне его купили. Мне очень сильно понравилось», — делится участник из Солнечногорска Кирилл Лазунин.

Источник фото: телеканал «360»

Конкурс по экстремальной езде на самокате проводят в Солнечногорске второй год подряд. Интерес к виду спорта растет, как на дрожжах. Сами же райдеры надеются, что скоро их увлечение заметят на самом высоком уровне. А такие соревнования придут чуть ли не в каждый двор.

Источник фото: телеканал «360»

«Сейчас это очень важно, потому что все больше олимпийских видов спорта становятся экстремальными. Такие, как скейтборд на ближайшей олимпиаде. И, возможно, скоро так же и самокат станет экстремальным видом спорта на олимпийских играх», — сказал один из организаторов соревнований Михаил Лебедев.

Источник фото: телеканал «360»

На олимпиаду уповают скорее совсем юные райдеры. Так, показать свое мастерство приехал восьмилетний Сергей. Его трюки пока не такие яркие, но зато техника — уже поставленная.

«Я выбрал самокат, потому что очень люблю экстремальные виды спорта. И еще мне кажется, что я смогу стать экстремальным самокатером или бэ-эм-иксером», — рассказал участник из Солнечногорска Сергей Шинин.

Источник фото: телеканал «360»

Программу откатали и профи, и любители — пришло время для церемонии награждения. Среди 25 райдеров отметили троих лучших. Их наградили грамотами, а вот своеобразной изюминкой стали сертификаты с надписью «Четкому пацанчику за жесткую катку».

Источник фото: телеканал «360»

Теперь райдеры планируют собраться в этом скейт-парке через год, но уже в более расширенном составе.