«Ливерпулю» разрешили провести один матч с нашивкой победителей клубного ЧМ

По данным издания, 29 декабря должна состояться встреча «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном». Именно на эту игру «красные» могут выйти с золотой эмблемой. Все зависит от того, получат ли к этому времени подопечные Юргена Клоппа от ФИФА значок победителей. Уточняется, что команда-чемпион имеет право носить нашивку победителя с того дня, как она одержала победу на клубном ЧМ.