Спорт 06 февраля 2023, 13:14 «Ливерпуль» заинтересовался трансфером полузащитника «Челси» Канте

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Французский полузащитник «Челси» Н’Голо Канте в летнем сезоне 2023 года может перейти на правах свободного агента в «Ливерпуль». Об этом сообщил сайт Goal.com.

Известно, что контракт француза с «Челси» истекает 30 июня 2023 года. На данный момент трансфер 31-летнего футболиста оценивают в 30 миллионов евро, написало РИА ФАН, ссылаясь на немецкий портал transfermarkt.de.

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Кроме «Ливерпуля», полузащитником интересуются три испанских гранда — «Барселона», «Реал» и «Атлетико».

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