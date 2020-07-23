«Ливерпуль» забил 5 голов в ворота «Челси» в матче АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 5:3.

Матч прошел в Мерсисайде на стадионе «Энфилд» и завершилась уверенной победой хозяев. У «Ливерпуля» отличились Наби Кейта на 23-й минуте, Трент Александер-Арнольд — на 38-й минуте игры, Джорджиньо Вейналдум — на 43-й минуте, Роберто Фирмино — на 55-й и Алекс Окслейд-Чемберлен, забивший гол в ворота противника на 84-й минуте матча. У «Челси» забить голы согли Оливье Жиру, Тэмми Абрахам и Кристиан Пулишич.

«Ливерпуль» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ. В арсенале клуба 96 очков. У «Челси» 63 балла — команда идет четвертой в турнирной таблице, уточнило РИА «Новости».

Таким образом, «Ливерпуль» выиграл чемпионат за семь туров до конца турнира, что является рекордом АПЛ. Победа в национальном чемпионате для клуба стала первой с сезона-1989/90. Кроме того, клуб одержал 31-ю победу в сезоне, что является его рекордом, пишет ТАСС.