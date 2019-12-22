«Ливерпуль» впервые в истории выиграл клубный чемпионат мира

Английский «Ливерпуль» обыграл бразильский «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в дополнительное время (на 99-й минуте) забил нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Английская команда впервые выиграла клубный чемпионат. Турнир проходил в столице Катара Дохе.

В нынешнем виде чемпионат существует с 2000 года. В нем участвуют лучшие команды континентальных конфедераций. «Ливерпуль» представлял Европу, одержав победу в Лиге чемпионов, «Фламенго» в этом году стал обладателем Кубка Либертадорес.

«Ливерпуль» — второй английский клуб, которому удалось выиграть клубный чемпионат. До этого в 2008 году «Манчестер Юнайтед» стал победителем турнира, обыграв эквадорский «Кито». Всего европейские клубы завоевали 11 трофеев, четыре раза побеждали команды из Южной Америки. Представителям других континентов приз не доставался ни разу.