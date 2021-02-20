«Ливерпуль» впервые с 1999 года проиграл дома «Эвертону»

«Эвертон» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла при пустых трибунах на стадионе «Энфилд» и окончилась со счетом 2:0 в пользу гостей. «Эвертон» не мог одержать победу на этом стадионе больше 20 лет.

В команде победителей голами в ворота соперников отличились Ришарлисон, забивший мяч на третьей минуте и Гилфи Сигурдссон, который реализовал пенальти на 84-й минуте встречи.

В первом тайме хозяева остались без полузащитника — Джордан Хендерсон покинул поле из-за травмы. Сейчас в составе «Ливерпуля» в общей сложности из-за травм отсутствуют защитники Вирджил ван Дейк, Джо Гомес и Жоэль Матип, а также полузащитники Диогу Жота, Джеймс Милнер и Фабиньо.

«Эвертон» не мог победить на стадионе «Энфилде» с сентября 1999 года. Если учитывать матчи на всех полях, то «Ливерпуль» проиграл «Эвертону» в дерби впервые с 2010 года, уточнил Sports.ru.

По итогам встречи «Ливерпуль» находится на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата с 40 очками в 25 матчах и по дополнительным показателям опережает «Эвертон», у которого есть игра в запасе.

В следующем туре «Ливерпуль» встретится в гостях с идущим последним «Шеффилд Юнайтед». Матч пройдет 28 февраля. «Эвертон» примет «Саутгемптон» 1 марта.

Сегодня ранее футболисты «Динамо» обыграли соперников из «Спартака». Матч проходил в рамках 1/8 финала Кубка России и завершился со счетом 2:0. Матч проходил на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина». Выигравшая команда получила возможность выступить в четвертьфинале Кубка России. Соперник футболистов определится по результатам жеребьевки.