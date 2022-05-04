Английский футбольный клуб «Ливерпуль» стал первым финалистом Лиги чемпионов. В гостях он обыграл испанский «Вильярреал» со счетом 3:2 и по сумме двух встреч вышел в финал турнира.

Матч прошел 3 мая в Вильярреале на «Эстадио-де-ла-Серамика». В составе гостей голами отличились Фабиньо, для которого этот гол стал первым в Лиге чемпионов за пять лет, Луис Диас и Садио Мане. У хозяев ответили результативными ударами Булайе Диа и Франсис Коклен.

Англичане ранее выходили в финал Лиги чемпионов в 2019 году и тогда стали победителями турнира. Всего «Ливерпуль» побеждал в финалах турнира шесть раз. Пост главного тренера с 2015 года занимает Юрген Клоп. С ним «Ливерпуль» в 2020 году впервые за 30 лет стал чемпионом Англии, также при Клопе команда выиграла Кубок английской лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира по футболу.

Второй финалист Лиги чемпионов определится по итогам матча между английским «Манчестер Сити» и испанским «Реалом». Первый матч, который уже состоялся в Манчестере, окончился победой хозяев — 4:3.

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