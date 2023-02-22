Спорт 22 февраля 2023, 09:57 «Ливерпуль» проиграл в матче с «Реалом» во время Лиги чемпионов «Реал» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов РИА «Новости»

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Футболисты из испанского ФК «Реал» одержали победу над соперниками из британского «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщил «Интерфакс».

Матч состоялся в Ливерпуле и закончился со счетом 5:2 в пользу представителей Испании. Винисиус Жуниор из «Реала» забил голы на 21-й и 36-й минуте, отличились играющие за эту команду Карим Бензем (55-я и 67-я минуты) и Эдер Милитао (47-я минута). Дарвин Нуньнез забил гол в ворота испанцев на четвертой минуте, а Мохамед Салах — на 14-й.

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Также в 1/8 финала Лиги чемпионов параллельно сразились итальянский «Наполи» и немецкий «Айнтрахт». Игра окончилась со счетом 2:0 в пользу Италии. Это произошло благодаря голам Виктора Осимхена (40-я минута) и Джованни Ди Лоренцо (65-я минута). Однако игрок «Наполи» Хвича Кварацхелия не смог реализовать пенальти на 36-й минуте.

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Следующая игра пройдет уже 22 февраля: немецкий «РБ Лейпциг» встретится с британским «Манчестер Сити», а итальянский «Интер» — с португальским «Порту». Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 10 июня.