«Ливерпуль» потерпел шестое домашнее поражение подряд в чемпионате Англии по футболу

Британский футбольный клуб «Ливерпуль» на своем поле проиграл «Фулхэму». Для него это шестое домашнее поражение подряд в чемпионате Англии по футболу.

Игра в матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу завершилась со счетом 0:1. Гол на 45-й минуте забил полузащитник «Фулхэма» и сборной Габона Марио Лемина. В конце первого тайма он воспользовался ошибкой нападающего хозяев Мохамеда Салаха и отправил мяч в дальний угол ворот Алиссона.

«Ливерпуль» впервые в истории Английской премьер-лиги проиграл шестой домашний матч подряд.В турнирной таблице «Ливерпуль» занял седьмое место, набрав 43 очка в 28 матчах. «Фулхэм» расположился на 18-й строчке с 26 очками.

«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном» 15 марта, а «Фулхэм» двумя днями ранее примет лидирующий «Манчестер Сити».