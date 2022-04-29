Журналисты газеты The Times сообщили, что руководство «Ливерпуля» желает ускорить переговоры о продлении контракта с главным тренером команды Юргеном Клоппом.

Им удалось узнать, что президент компании Fenway Sports Group, которому принадлежит «Ливерпуль», Майк Гордон прилетел в Англию. Помимо просмотра матча полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Вильярреалом», Гордон планирует обсудить новое соглашение тренера с его агентом Марком Косицке, написала «Политика сегодня».

Юрген Клопп начал свою работу в «Ливерпуле» в 2015 году. В сезоне-2019/20 команда впервые за 30 лет стала чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), а в 2019 году заняла первое место в Лиге чемпионов.