«Лишних выходных не бывает»: Овечкин не сыграет в Матче звезд НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин отказался выступать в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра пройдет в 2020 году в американском Сент-Луисе.

«34-летний капитан „Вашингтон Кэпиталз“ заявил, что ему нужен отдых, и поэтому он во второй раз подряд пропустит это событие», — сообщили на официальном сайте НХЛ.

О своем отказе ехать на хоккейный матч Овечкин объявил после игры с «Коламбус Блю Джекетс». По итогам встречи «Кэпиталз» одержал победу со счетом 2:1. Российского спортсмена выбрали капитаном сборной Столичного дивизиона.

«Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков за то, что они голосовали за меня. Мне было непросто принять такое решение, но я должен прислушиваться к своему организму. Мне надо подготовиться ко второй половине сезона», — объяснил Овечкин.

Хоккеист добавил, что ему очень тяжело отказываться от матча, но он должен думать о своем здоровье «сконцентрироваться на других вещах».

«Во время сезона лишних выходных не бывает. Надо пользоваться любой возможностью для отдыха. Если бы мне был 21 год, я был бы здоров, в хорошей форме. Но мне сейчас надо думать о второй половине сезона и плей-офф. Это самое главное для меня и нашей команды», — заключил спортсмен.

Болельщики выбирают Овечкина капитаном третий раз подряд. Правда, в 2019 году он уже отказывался от участия в матче и не поехал в Сан-Хосе (США, Калифорния). Тогда он заверял, что проведенный отдых пошел ему на пользу.